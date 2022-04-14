Ducky (DUCKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ducky (DUCKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ducky (DUCKY) Informasjon Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason’s well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season! Offisiell nettside: https://duckycoin.vip/ Kjøp DUCKY nå!

Ducky (DUCKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ducky (DUCKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.46K $ 98.46K $ 98.46K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.46K $ 98.46K $ 98.46K All-time high: $ 0.00005616 $ 0.00005616 $ 0.00005616 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ducky (DUCKY) pris

Ducky (DUCKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ducky (DUCKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCKYs tokenomics, kan du utforske DUCKY tokenets livepris!

