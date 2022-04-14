Ducky City (DCM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ducky City (DCM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. Offisiell nettside: https://duckycity.io/ Teknisk dokument: https://docs.ducky.city/

Ducky City (DCM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ducky City (DCM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 83.92K $ 83.92K $ 83.92K Total forsyning: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B Sirkulerende forsyning: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 133.61K $ 133.61K $ 133.61K All-time high: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ducky City (DCM) pris

Ducky City (DCM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ducky City (DCM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCMs tokenomics, kan du utforske DCM tokenets livepris!

DCM prisforutsigelse Vil du vite hvor DCM kan være på vei? Vår DCM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DCM tokenets prisforutsigelse nå!

