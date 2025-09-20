Ducky City (DCM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0027815$ 0.0027815 $ 0.0027815 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) -1.40% Prisendring (7D) -1.40%

Ducky City (DCM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCM er $ 0.0027815, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCM endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og -1.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ducky City (DCM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.66K$ 83.66K $ 83.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Opplagsforsyning 3.45B 3.45B 3.45B Total forsyning 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ducky City er $ 83.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCM er 3.45B, med en total tilgang på 5500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 133.21K.