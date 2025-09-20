Ducky (DUCKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005616$ 0.00005616 $ 0.00005616 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.77% Prisendring (7D) -9.87% Prisendring (7D) -9.87%

Ducky (DUCKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DUCKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKY er $ 0.00005616, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og -9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ducky (DUCKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ducky er $ 101.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKY er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.87K.