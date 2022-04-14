Duckey (DUCKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Duckey (DUCKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Duckey (DUCKEY) Informasjon A Token Born from the Whimsical World of Mindviscosity. Duckey is more than just a cute figure; he's a mix of whimsy and deep introspection. With Furie's signature touch, Ducky brings out a world where innocence meets complexity—perfect for the wild ride of crypto! Whimsical yet Dark, Just like Crypto! In Mindviscosity, Duckey takes on new levels of mischief! Once he slips into the mysterious Wolfskull suit, he turns dark and fierce, embodying an eerie thrill. Riding high on his bat companion, Duckey flies to new heights, exploring new worlds (and demolishing the old ones!). Offisiell nettside: https://www.duckey.meme/ Kjøp DUCKEY nå!

Duckey (DUCKEY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 11.95K
Total forsyning: $ 420.69B
Sirkulerende forsyning: $ 420.69B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.95K
All-time high: $ 0.00000448
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Duckey (DUCKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Duckey (DUCKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCKEYs tokenomics, kan du utforske DUCKEY tokenets livepris!

DUCKEY prisforutsigelse Vil du vite hvor DUCKEY kan være på vei? Vår DUCKEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUCKEY tokenets prisforutsigelse nå!

