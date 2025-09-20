Duckereum (DUCKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03507786$ 0.03507786 $ 0.03507786 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Duckereum (DUCKER) sanntidsprisen er $0.00283567. I løpet av de siste 24 timene har DUCKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKER er $ 0.03507786, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Duckereum (DUCKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283.57K$ 283.57K $ 283.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 283.57K$ 283.57K $ 283.57K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Duckereum er $ 283.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKER er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283.57K.