Duck AI (DUCKAI) Informasjon Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Offisiell nettside: https://duckai.ai/ Kjøp DUCKAI nå!

Duck AI (DUCKAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Duck AI (DUCKAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 323.60K Total forsyning: $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 323.60K All-time high: $ 0.03361709 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00032162 Lær mer om Duck AI (DUCKAI) pris

Duck AI (DUCKAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Duck AI (DUCKAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCKAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCKAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCKAIs tokenomics, kan du utforske DUCKAI tokenets livepris!

DUCKAI prisforutsigelse Vil du vite hvor DUCKAI kan være på vei? Vår DUCKAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUCKAI tokenets prisforutsigelse nå!

