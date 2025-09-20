Duck AI (DUCKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.03361709 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -19.89%

Duck AI (DUCKAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DUCKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKAI er $ 0.03361709, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKAI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -19.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Duck AI (DUCKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 323.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.89K Opplagsforsyning 999.91M Total forsyning 999,906,996.248374

Nåværende markedsverdi på Duck AI er $ 323.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKAI er 999.91M, med en total tilgang på 999906996.248374. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.89K.