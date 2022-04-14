dub duck ($DUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dub duck ($DUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dub duck ($DUB) Informasjon dub dick is the dumbest duck on Solana contributing to the Solana memecoin ecosystem. It is purely created for fun and to bond the community with fun mini games, exciting collaborations and more! Offisiell nettside: https://dubduck.xyz Kjøp $DUB nå!

dub duck ($DUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dub duck ($DUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.83K $ 21.83K $ 21.83K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.83K $ 21.83K $ 21.83K All-time high: $ 0.00142026 $ 0.00142026 $ 0.00142026 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om dub duck ($DUB) pris

dub duck ($DUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dub duck ($DUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DUBs tokenomics, kan du utforske $DUB tokenets livepris!

$DUB prisforutsigelse Vil du vite hvor $DUB kan være på vei? Vår $DUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $DUB tokenets prisforutsigelse nå!

