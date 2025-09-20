dub duck ($DUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00142026$ 0.00142026 $ 0.00142026 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.02% Prisendring (7D) -7.03% Prisendring (7D) -7.03%

dub duck ($DUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DUB er $ 0.00142026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DUB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -7.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dub duck ($DUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dub duck er $ 22.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DUB er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.19K.