DT Inu (DTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00391475$ 0.00391475 $ 0.00391475 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) +3.76% Prisendring (7D) +3.76%

DT Inu (DTI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTI er $ 0.00391475, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTI endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og +3.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DT Inu (DTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 193.83K$ 193.83K $ 193.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 193.83K$ 193.83K $ 193.83K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DT Inu er $ 193.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 193.83K.