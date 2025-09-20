Druid AI Pris (DRU)
-0.32%
-2.44%
-4.12%
-4.12%
Druid AI (DRU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRU er $ 0.00589734, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRU endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Druid AI er $ 38.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.83K.
I løpet av i dag er prisendringen på Druid AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Druid AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Druid AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Druid AI til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.44%
|30 dager
|$ 0
|+11.81%
|60 dager
|$ 0
|-11.93%
|90 dager
|$ 0
|--
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
