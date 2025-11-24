Drops Ownership Power pris i dag

Sanntids Drops Ownership Power (DOP) pris i dag er $ 0.00285293, med en 1.55% endring de siste 24 timene. Nåværende DOP til USD konverteringssats er $ 0.00285293 per DOP.

Drops Ownership Power rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,395, med en sirkulerende forsyning på 13.46M DOP. I løpet av de siste 24 timene DOP har den blitt handlet mellom $ 0.00280927(laveste) og $ 0.00287595 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.75, mens tidenes laveste notering var $ 0.00102064.

Kortsiktig har DOP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Drops Ownership Power (DOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Opplagsforsyning 13.46M 13.46M 13.46M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Drops Ownership Power er $ 38.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOP er 13.46M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.79K.