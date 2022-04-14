Drop Staked TIA (DTIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Drop Staked TIA (DTIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Drop Staked TIA (DTIA) Informasjon Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://www.drop.money/ Kjøp DTIA nå!

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Drop Staked TIA (DTIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 383.73K $ 383.73K $ 383.73K Total forsyning: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Sirkulerende forsyning: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 383.73K $ 383.73K $ 383.73K All-time high: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 All-Time Low: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Nåværende pris: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Lær mer om Drop Staked TIA (DTIA) pris

Drop Staked TIA (DTIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Drop Staked TIA (DTIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTIAs tokenomics, kan du utforske DTIA tokenets livepris!

DTIA prisforutsigelse Vil du vite hvor DTIA kan være på vei? Vår DTIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!