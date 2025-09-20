Drop Staked TIA (DTIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 24 timer lav $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.9996$ 0.9996 $ 0.9996 24 timer høy $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 All Time High $ 15.01$ 15.01 $ 15.01 Laveste pris $ 0.468528$ 0.468528 $ 0.468528 Prisendring (1H) +166.66% Prisendring (1D) +48.67% Prisendring (7D) -33.34% Prisendring (7D) -33.34%

Drop Staked TIA (DTIA) sanntidsprisen er $2.67. I løpet av de siste 24 timene har DTIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9996 og et toppnivå på $ 4.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTIA er $ 15.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.468528.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTIA endret seg med +166.66% i løpet av den siste timen, +48.67% over 24 timer og -33.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drop Staked TIA (DTIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 261.23K$ 261.23K $ 261.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 261.23K$ 261.23K $ 261.23K Opplagsforsyning 261.34K 261.34K 261.34K Total forsyning 261,337.0 261,337.0 261,337.0

Nåværende markedsverdi på Drop Staked TIA er $ 261.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTIA er 261.34K, med en total tilgang på 261337.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 261.23K.