Dagens Drop Staked TIA livepris er 2.67 USD. Spor prisoppdateringer for DTIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Drop Staked TIA (DTIA) Live prisdiagram
Drop Staked TIA (DTIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 timer lav
$ 4.0
$ 4.0$ 4.0
24 timer høy

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 4.0
$ 4.0$ 4.0

$ 15.01
$ 15.01$ 15.01

$ 0.468528
$ 0.468528$ 0.468528

+166.66%

+48.67%

-33.34%

-33.34%

Drop Staked TIA (DTIA) sanntidsprisen er $2.67. I løpet av de siste 24 timene har DTIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9996 og et toppnivå på $ 4.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTIA er $ 15.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.468528.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTIA endret seg med +166.66% i løpet av den siste timen, +48.67% over 24 timer og -33.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drop Staked TIA (DTIA) Markedsinformasjon

$ 261.23K
$ 261.23K$ 261.23K

--
----

$ 261.23K
$ 261.23K$ 261.23K

261.34K
261.34K 261.34K

261,337.0
261,337.0 261,337.0

Nåværende markedsverdi på Drop Staked TIA er $ 261.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTIA er 261.34K, med en total tilgang på 261337.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 261.23K.

Drop Staked TIA (DTIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Drop Staked TIA til USD ble $ +0.872706.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Drop Staked TIA til USD ble $ +1.2660093360.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Drop Staked TIA til USD ble $ +4.4484683100.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Drop Staked TIA til USD ble $ +1.1868577114705724.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.872706+48.67%
30 dager$ +1.2660093360+47.42%
60 dager$ +4.4484683100+166.61%
90 dager$ +1.1868577114705724+80.02%

Hva er Drop Staked TIA (DTIA)

Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Drop Staked TIA (DTIA) Ressurs

Offisiell nettside

Drop Staked TIA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Drop Staked TIA (DTIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Drop Staked TIA (DTIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Drop Staked TIA.

Sjekk Drop Staked TIAprisprognosen nå!

DTIA til lokale valutaer

Drop Staked TIA (DTIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Drop Staked TIA (DTIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DTIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Drop Staked TIA (DTIA)

Hvor mye er Drop Staked TIA (DTIA) verdt i dag?
Live DTIA prisen i USD er 2.67 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DTIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DTIA til USD er $ 2.67. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Drop Staked TIA?
Markedsverdien for DTIA er $ 261.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DTIA?
Den sirkulerende forsyningen av DTIA er 261.34K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDTIA ?
DTIA oppnådde en ATH-pris på 15.01 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DTIA?
DTIA så en ATL-pris på 0.468528 USD.
Hva er handelsvolumet til DTIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DTIA er -- USD.
Vil DTIA gå høyere i år?
DTIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DTIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Drop Staked TIA (DTIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.