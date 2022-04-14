Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Drop Staked NTRN (DNTRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) Informasjon Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem's growth. Offisiell nettside: https://www.drop.money/

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Drop Staked NTRN (DNTRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M Total forsyning: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Sirkulerende forsyning: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M All-time high: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 All-Time Low: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Nåværende pris: $ 0.091269 $ 0.091269 $ 0.091269 Lær mer om Drop Staked NTRN (DNTRN) pris

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Drop Staked NTRN (DNTRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DNTRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DNTRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DNTRNs tokenomics, kan du utforske DNTRN tokenets livepris!

DNTRN prisforutsigelse Vil du vite hvor DNTRN kan være på vei? Vår DNTRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

