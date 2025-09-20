Drop Staked NTRN (DNTRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.094801 $ 0.094801 $ 0.094801 24 timer lav $ 0.115258 $ 0.115258 $ 0.115258 24 timer høy 24 timer lav $ 0.094801$ 0.094801 $ 0.094801 24 timer høy $ 0.115258$ 0.115258 $ 0.115258 All Time High $ 0.387924$ 0.387924 $ 0.387924 Laveste pris $ 0.04165462$ 0.04165462 $ 0.04165462 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -5.39% Prisendring (7D) -5.82% Prisendring (7D) -5.82%

Drop Staked NTRN (DNTRN) sanntidsprisen er $0.096172. I løpet av de siste 24 timene har DNTRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.094801 og et toppnivå på $ 0.115258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNTRN er $ 0.387924, mens den rekordlave prisen er $ 0.04165462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNTRN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -5.39% over 24 timer og -5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drop Staked NTRN (DNTRN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.02M$ 14.02M $ 14.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.02M$ 14.02M $ 14.02M Opplagsforsyning 145.75M 145.75M 145.75M Total forsyning 145,749,958.0 145,749,958.0 145,749,958.0

Nåværende markedsverdi på Drop Staked NTRN er $ 14.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNTRN er 145.75M, med en total tilgang på 145749958.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.02M.