Drop Staked INIT pris i dag

Sanntids Drop Staked INIT (DEINIT) pris i dag er $ 0.180783, med en 6.82% endring de siste 24 timene. Nåværende DEINIT til USD konverteringssats er $ 0.180783 per DEINIT.

Drop Staked INIT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,393.41, med en sirkulerende forsyning på 51.96K DEINIT. I løpet av de siste 24 timene DEINIT har den blitt handlet mellom $ 0.177409(laveste) og $ 0.194008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.788788, mens tidenes laveste notering var $ 0.1773.

Kortsiktig har DEINIT beveget seg +0.31% i løpet av den siste timen og +1.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Drop Staked INIT (DEINIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Opplagsforsyning 51.96K 51.96K 51.96K Total forsyning 51,959.555573 51,959.555573 51,959.555573

Nåværende markedsverdi på Drop Staked INIT er $ 9.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEINIT er 51.96K, med en total tilgang på 51959.555573. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.39K.