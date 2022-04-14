Drop Staked ATOM (DATOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Drop Staked ATOM (DATOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Drop Staked ATOM (DATOM) Informasjon Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Offisiell nettside: https://www.drop.money/ Kjøp DATOM nå!

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Drop Staked ATOM (DATOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M Total forsyning: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Sirkulerende forsyning: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M All-time high: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 All-Time Low: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Nåværende pris: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Lær mer om Drop Staked ATOM (DATOM) pris

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Drop Staked ATOM (DATOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DATOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DATOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DATOMs tokenomics, kan du utforske DATOM tokenets livepris!

