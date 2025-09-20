Dagens Drop Staked ATOM livepris er 5.35 USD. Spor prisoppdateringer for DATOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DATOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Drop Staked ATOM livepris er 5.35 USD. Spor prisoppdateringer for DATOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DATOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Drop Staked ATOM Pris (DATOM)

1 DATOM til USD livepris:

$5.35
$5.35
-4.60%1D
USD
Drop Staked ATOM (DATOM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:11:18 (UTC+8)

Drop Staked ATOM (DATOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.32
$ 5.32
24 timer lav
$ 5.61
$ 5.61
24 timer høy

$ 5.32
$ 5.32

$ 5.61
$ 5.61

$ 12.0
$ 12.0

$ 0.438175
$ 0.438175

-0.47%

-4.63%

-4.89%

-4.89%

Drop Staked ATOM (DATOM) sanntidsprisen er $5.35. I løpet av de siste 24 timene har DATOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.32 og et toppnivå på $ 5.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATOM er $ 12.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.438175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATOM endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drop Staked ATOM (DATOM) Markedsinformasjon

$ 9.34M
$ 9.34M

--
--

$ 9.34M
$ 9.34M

1.74M
1.74M

1,744,570.0
1,744,570.0

Nåværende markedsverdi på Drop Staked ATOM er $ 9.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATOM er 1.74M, med en total tilgang på 1744570.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.34M.

Drop Staked ATOM (DATOM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Drop Staked ATOM til USD ble $ -0.260157812233114.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Drop Staked ATOM til USD ble $ +0.1062087350.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Drop Staked ATOM til USD ble $ -0.5221557200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Drop Staked ATOM til USD ble $ +1.035294631925486.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.260157812233114-4.63%
30 dager$ +0.1062087350+1.99%
60 dager$ -0.5221557200-9.75%
90 dager$ +1.035294631925486+23.99%

Hva er Drop Staked ATOM (DATOM)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Drop Staked ATOM (DATOM) Ressurs

Offisiell nettside

Drop Staked ATOM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Drop Staked ATOM (DATOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Drop Staked ATOM (DATOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Drop Staked ATOM.

Sjekk Drop Staked ATOMprisprognosen nå!

DATOM til lokale valutaer

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Drop Staked ATOM (DATOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DATOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Drop Staked ATOM (DATOM)

Hvor mye er Drop Staked ATOM (DATOM) verdt i dag?
Live DATOM prisen i USD er 5.35 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DATOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DATOM til USD er $ 5.35. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Drop Staked ATOM?
Markedsverdien for DATOM er $ 9.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DATOM?
Den sirkulerende forsyningen av DATOM er 1.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDATOM ?
DATOM oppnådde en ATH-pris på 12.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DATOM?
DATOM så en ATL-pris på 0.438175 USD.
Hva er handelsvolumet til DATOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DATOM er -- USD.
Vil DATOM gå høyere i år?
DATOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DATOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:11:18 (UTC+8)

Drop Staked ATOM (DATOM) Viktige bransjeoppdateringer

