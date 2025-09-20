Drop Staked ATOM (DATOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 5.32 24 timer høy $ 5.61 All Time High $ 12.0 Laveste pris $ 0.438175 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -4.63% Prisendring (7D) -4.89%

Drop Staked ATOM (DATOM) sanntidsprisen er $5.35. I løpet av de siste 24 timene har DATOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.32 og et toppnivå på $ 5.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATOM er $ 12.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.438175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATOM endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drop Staked ATOM (DATOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.34M Opplagsforsyning 1.74M Total forsyning 1,744,570.0

Nåværende markedsverdi på Drop Staked ATOM er $ 9.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATOM er 1.74M, med en total tilgang på 1744570.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.34M.