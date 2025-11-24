DRINK pris i dag

Sanntids DRINK (DRINK) pris i dag er $ 0.00007279, med en 30.25% endring de siste 24 timene. Nåværende DRINK til USD konverteringssats er $ 0.00007279 per DRINK.

DRINK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,836.7, med en sirkulerende forsyning på 190.08M DRINK. I løpet av de siste 24 timene DRINK har den blitt handlet mellom $ 0.00005589(laveste) og $ 0.00007288 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02555875, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000234.

Kortsiktig har DRINK beveget seg +0.68% i løpet av den siste timen og +1,466.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DRINK (DRINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.48K$ 52.48K $ 52.48K Opplagsforsyning 190.08M 190.08M 190.08M Total forsyning 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DRINK er $ 13.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRINK er 190.08M, med en total tilgang på 721000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.48K.