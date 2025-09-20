DRIL (DRIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -24.95% Prisendring (1D) -24.79% Prisendring (7D) -17.51%

DRIL (DRIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIL endret seg med -24.95% i løpet av den siste timen, -24.79% over 24 timer og -17.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DRIL (DRIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.09K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DRIL er $ 7.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.09K.