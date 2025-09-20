Driftin Cat (DRIFTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0010724 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.86%

Driftin Cat (DRIFTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRIFTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIFTY er $ 0.0010724, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIFTY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Driftin Cat (DRIFTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.50K Opplagsforsyning 999.02M Total forsyning 999,018,498.5

Nåværende markedsverdi på Driftin Cat er $ 18.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIFTY er 999.02M, med en total tilgang på 999018498.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.50K.