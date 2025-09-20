Drift Staked SOL (DSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 269.4 24 timer høy $ 282.96 All Time High $ 311.34 Laveste pris $ 107.06 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -3.38% Prisendring (7D) -1.75%

Drift Staked SOL (DSOL) sanntidsprisen er $273.14. I løpet av de siste 24 timene har DSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 269.4 og et toppnivå på $ 282.96, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DSOL er $ 311.34, mens den rekordlave prisen er $ 107.06.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DSOL endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -1.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drift Staked SOL (DSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 410.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 410.12M Opplagsforsyning 1.50M Total forsyning 1,501,346.765217242

Nåværende markedsverdi på Drift Staked SOL er $ 410.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSOL er 1.50M, med en total tilgang på 1501346.765217242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 410.12M.