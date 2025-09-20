Drep (DREP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00130026 $ 0.00130026 $ 0.00130026 24 timer lav $ 0.00130041 $ 0.00130041 $ 0.00130041 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00130026$ 0.00130026 $ 0.00130026 24 timer høy $ 0.00130041$ 0.00130041 $ 0.00130041 All Time High $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -33.33% Prisendring (7D) -33.33%

Drep (DREP) sanntidsprisen er $0.00130033. I løpet av de siste 24 timene har DREP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00130026 og et toppnivå på $ 0.00130041, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DREP er $ 3.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DREP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -33.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drep (DREP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.65K$ 74.65K $ 74.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.03K$ 130.03K $ 130.03K Opplagsforsyning 57.41M 57.41M 57.41M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Drep er $ 74.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DREP er 57.41M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.03K.