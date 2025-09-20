DREAM by Virtuals (DREAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00279417$ 0.00279417 $ 0.00279417 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) -1.93% Prisendring (7D) -1.93%

DREAM by Virtuals (DREAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DREAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DREAM er $ 0.00279417, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DREAM endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og -1.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DREAM by Virtuals (DREAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Opplagsforsyning 998.46M 998.46M 998.46M Total forsyning 998,462,709.1655644 998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

Nåværende markedsverdi på DREAM by Virtuals er $ 40.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DREAM er 998.46M, med en total tilgang på 998462709.1655644. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.41K.