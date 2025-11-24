Drawnblade pris i dag

Sanntids Drawnblade (BLADE) pris i dag er $ 0.00001483, med en 30.10% endring de siste 24 timene. Nåværende BLADE til USD konverteringssats er $ 0.00001483 per BLADE.

Drawnblade rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,831.71, med en sirkulerende forsyning på 999.97M BLADE. I løpet av de siste 24 timene BLADE har den blitt handlet mellom $ 0.00001445(laveste) og $ 0.00002122 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00039846, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001445.

Kortsiktig har BLADE beveget seg +0.63% i løpet av den siste timen og -59.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Drawnblade (BLADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.83K$ 14.83K $ 14.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.83K$ 14.83K $ 14.83K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

Nåværende markedsverdi på Drawnblade er $ 14.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLADE er 999.97M, med en total tilgang på 999973317.231857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.83K.