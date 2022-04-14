DragonWifBeard (DWB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DragonWifBeard (DWB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DragonWifBeard (DWB) Informasjon Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Offisiell nettside: https://DragonWifBeard.Pet

DragonWifBeard (DWB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DragonWifBeard (DWB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.92K Total forsyning: $ 999.16M Sirkulerende forsyning: $ 999.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.92K All-time high: $ 0.0013331 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

DragonWifBeard (DWB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DragonWifBeard (DWB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DWB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DWB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

DWB prisforutsigelse Vil du vite hvor DWB kan være på vei? Vår DWB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

