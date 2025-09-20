DragonWifBeard (DWB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0013331$ 0.0013331 $ 0.0013331 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) -0.44% Prisendring (7D) -0.44%

DragonWifBeard (DWB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DWB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DWB er $ 0.0013331, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DWB endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -0.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DragonWifBeard (DWB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Opplagsforsyning 999.16M 999.16M 999.16M Total forsyning 999,164,339.233107 999,164,339.233107 999,164,339.233107

Nåværende markedsverdi på DragonWifBeard er $ 13.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DWB er 999.16M, med en total tilgang på 999164339.233107. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.89K.