Dragon Sun (DRGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.070449$ 0.070449 $ 0.070449 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +2.87% Prisendring (7D) +2.87%

Dragon Sun (DRGN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRGN er $ 0.070449, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRGN endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dragon Sun (DRGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dragon Sun er $ 61.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRGN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.26K.