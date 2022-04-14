Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dragon Crypto Aurum (DCAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Informasjon Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Offisiell nettside: https://dragoncrypto.io/ Kjøp DCAU nå!

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dragon Crypto Aurum (DCAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 138.61K $ 138.61K $ 138.61K Total forsyning: $ 154.13K $ 154.13K $ 154.13K Sirkulerende forsyning: $ 151.70K $ 151.70K $ 151.70K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.83K $ 140.83K $ 140.83K All-time high: $ 177.5 $ 177.5 $ 177.5 All-Time Low: $ 0.62809 $ 0.62809 $ 0.62809 Nåværende pris: $ 0.913706 $ 0.913706 $ 0.913706 Lær mer om Dragon Crypto Aurum (DCAU) pris

Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dragon Crypto Aurum (DCAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCAUs tokenomics, kan du utforske DCAU tokenets livepris!

