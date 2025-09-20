Dragon Crypto Aurum (DCAU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.95751 $ 0.95751 $ 0.95751 24 timer lav $ 0.971865 $ 0.971865 $ 0.971865 24 timer høy 24 timer lav $ 0.95751$ 0.95751 $ 0.95751 24 timer høy $ 0.971865$ 0.971865 $ 0.971865 All Time High $ 177.5$ 177.5 $ 177.5 Laveste pris $ 0.62809$ 0.62809 $ 0.62809 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) +4.72% Prisendring (7D) +4.72%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) sanntidsprisen er $0.961936. I løpet av de siste 24 timene har DCAU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.95751 og et toppnivå på $ 0.971865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCAU er $ 177.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.62809.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCAU endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og +4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 146.13K$ 146.13K $ 146.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148.47K$ 148.47K $ 148.47K Opplagsforsyning 151.70K 151.70K 151.70K Total forsyning 154,129.88 154,129.88 154,129.88

Nåværende markedsverdi på Dragon Crypto Aurum er $ 146.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCAU er 151.70K, med en total tilgang på 154129.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.47K.