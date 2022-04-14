Dragon Coin ($DGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dragon Coin ($DGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dragon Coin ($DGN) Informasjon Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming. Offisiell nettside: https://Dungeongames.io Teknisk dokument: https://github.com/CryptoDungeon/file-repo/blob/main/Dungeon%20Chain%20White%20Paper.docx Kjøp $DGN nå!

Markedsverdi: $ 865.90K
Total forsyning: $ 998.28M
Sirkulerende forsyning: $ 998.28M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 865.90K
All-time high: $ 0.02061428
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00086776

Dragon Coin ($DGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Dragon Coin ($DGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning: Det maksimale antallet $DGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DGN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

