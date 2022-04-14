Draggin Karma Points (DKP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Draggin Karma Points (DKP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Draggin Karma Points (DKP) Informasjon Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players. Offisiell nettside: https://dragginz.io Kjøp DKP nå!

Draggin Karma Points (DKP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Draggin Karma Points (DKP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Total forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.99B $ 3.99B $ 3.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M All-time high: $ 0.00516918 $ 0.00516918 $ 0.00516918 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00072363 $ 0.00072363 $ 0.00072363 Lær mer om Draggin Karma Points (DKP) pris

Draggin Karma Points (DKP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Draggin Karma Points (DKP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DKP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DKP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DKPs tokenomics, kan du utforske DKP tokenets livepris!

