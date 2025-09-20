Draggin Karma Points (DKP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00081042 $ 0.00081042 $ 0.00081042 24 timer lav $ 0.00085489 $ 0.00085489 $ 0.00085489 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00081042$ 0.00081042 $ 0.00081042 24 timer høy $ 0.00085489$ 0.00085489 $ 0.00085489 All Time High $ 0.00516918$ 0.00516918 $ 0.00516918 Laveste pris $ 0.00081042$ 0.00081042 $ 0.00081042 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -1.14% Prisendring (7D) -9.62% Prisendring (7D) -9.62%

Draggin Karma Points (DKP) sanntidsprisen er $0.00083332. I løpet av de siste 24 timene har DKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00081042 og et toppnivå på $ 0.00085489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DKP er $ 0.00516918, mens den rekordlave prisen er $ 0.00081042.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DKP endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -9.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Draggin Karma Points (DKP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.65M$ 6.65M $ 6.65M Opplagsforsyning 3.99B 3.99B 3.99B Total forsyning 7,999,999,844.0 7,999,999,844.0 7,999,999,844.0

Nåværende markedsverdi på Draggin Karma Points er $ 3.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DKP er 3.99B, med en total tilgang på 7999999844.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.65M.