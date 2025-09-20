Draggin Karma Points Pris (DKP)
+0.09%
-1.14%
-9.62%
-9.62%
Draggin Karma Points (DKP) sanntidsprisen er $0.00083332. I løpet av de siste 24 timene har DKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00081042 og et toppnivå på $ 0.00085489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DKP er $ 0.00516918, mens den rekordlave prisen er $ 0.00081042.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DKP endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -9.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Draggin Karma Points er $ 3.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DKP er 3.99B, med en total tilgang på 7999999844.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.65M.
I løpet av i dag er prisendringen på Draggin Karma Points til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Draggin Karma Points til USD ble $ -0.0003087590.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Draggin Karma Points til USD ble $ -0.0003325958.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Draggin Karma Points til USD ble $ -0.0002437503294554.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.14%
|30 dager
|$ -0.0003087590
|-37.05%
|60 dager
|$ -0.0003325958
|-39.91%
|90 dager
|$ -0.0002437503294554
|-22.63%
Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players.
