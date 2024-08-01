Dox Squad (DOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dox Squad (DOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dox Squad (DOX) Informasjon The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Offisiell nettside: https://doxsquad.meme/ Teknisk dokument: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Kjøp DOX nå!

Dox Squad (DOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dox Squad (DOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.66K $ 7.66K $ 7.66K Total forsyning: $ 892.66M $ 892.66M $ 892.66M Sirkulerende forsyning: $ 892.66M $ 892.66M $ 892.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.66K $ 7.66K $ 7.66K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dox Squad (DOX) pris

Dox Squad (DOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dox Squad (DOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOXs tokenomics, kan du utforske DOX tokenets livepris!

