Dagens Dox Squad livepris er 0.00000854 USD. Spor prisoppdateringer for DOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dox Squad livepris er 0.00000854 USD. Spor prisoppdateringer for DOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DOX

DOX Prisinformasjon

DOX teknisk dokument

DOX Offisiell nettside

DOX tokenomics

DOX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dox Squad Logo

Dox Squad Pris (DOX)

Ikke oppført

1 DOX til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dox Squad (DOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:53:38 (UTC+8)

Dox Squad (DOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00074199
$ 0.00074199$ 0.00074199

$ 0.00000393
$ 0.00000393$ 0.00000393

--

--

-2.25%

-2.25%

Dox Squad (DOX) sanntidsprisen er $0.00000854. I løpet av de siste 24 timene har DOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOX er $ 0.00074199, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000393.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dox Squad (DOX) Markedsinformasjon

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

--
----

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

892.66M
892.66M 892.66M

892,662,937.87162
892,662,937.87162 892,662,937.87162

Nåværende markedsverdi på Dox Squad er $ 7.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOX er 892.66M, med en total tilgang på 892662937.87162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.63K.

Dox Squad (DOX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dox Squad til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dox Squad til USD ble $ +0.0000024460.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dox Squad til USD ble $ +0.0000010840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dox Squad til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000024460+28.64%
60 dager$ +0.0000010840+12.69%
90 dager$ 0--

Hva er Dox Squad (DOX)

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dox Squad (DOX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Dox Squad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dox Squad (DOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dox Squad (DOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dox Squad.

Sjekk Dox Squadprisprognosen nå!

DOX til lokale valutaer

Dox Squad (DOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dox Squad (DOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dox Squad (DOX)

Hvor mye er Dox Squad (DOX) verdt i dag?
Live DOX prisen i USD er 0.00000854 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOX til USD er $ 0.00000854. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dox Squad?
Markedsverdien for DOX er $ 7.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOX?
Den sirkulerende forsyningen av DOX er 892.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOX ?
DOX oppnådde en ATH-pris på 0.00074199 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOX?
DOX så en ATL-pris på 0.00000393 USD.
Hva er handelsvolumet til DOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOX er -- USD.
Vil DOX gå høyere i år?
DOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:53:38 (UTC+8)

Dox Squad (DOX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.