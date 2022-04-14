Dove The Dog (DOVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dove The Dog (DOVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dove The Dog (DOVE) Informasjon Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time! Offisiell nettside: https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D Kjøp DOVE nå!

Dove The Dog (DOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dove The Dog (DOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.86K Total forsyning: $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 749.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.48K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Dove The Dog (DOVE) pris

Dove The Dog (DOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dove The Dog (DOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOVEs tokenomics, kan du utforske DOVE tokenets livepris!

DOVE prisforutsigelse Vil du vite hvor DOVE kan være på vei? Vår DOVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOVE tokenets prisforutsigelse nå!

