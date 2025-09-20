Dagens Dove The Dog livepris er 0.00001366 USD. Spor prisoppdateringer for DOVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dove The Dog livepris er 0.00001366 USD. Spor prisoppdateringer for DOVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DOVE

DOVE Prisinformasjon

DOVE Offisiell nettside

DOVE tokenomics

DOVE Prisprognose

Dove The Dog Pris (DOVE)

Dove The Dog (DOVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:13:09 (UTC+8)

Dove The Dog (DOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Dove The Dog (DOVE) sanntidsprisen er $0.00001366. I løpet av de siste 24 timene har DOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOVE er $ 0.00036773, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dove The Dog (DOVE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Dove The Dog er $ 10.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOVE er 749.43M, med en total tilgang på 999900471.000309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.65K.

Dove The Dog (DOVE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dove The Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dove The Dog til USD ble $ +0.0000025187.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dove The Dog til USD ble $ -0.0000067341.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dove The Dog til USD ble $ -0.00000929792045333489.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000025187+18.44%
60 dager$ -0.0000067341-49.29%
90 dager$ -0.00000929792045333489-40.49%

Hva er Dove The Dog (DOVE)

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dove The Dog (DOVE) Ressurs

Offisiell nettside

Dove The Dog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dove The Dog (DOVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dove The Dog (DOVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dove The Dog.

Sjekk Dove The Dogprisprognosen nå!

DOVE til lokale valutaer

Dove The Dog (DOVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dove The Dog (DOVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dove The Dog (DOVE)

Hvor mye er Dove The Dog (DOVE) verdt i dag?
Live DOVE prisen i USD er 0.00001366 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOVE til USD er $ 0.00001366. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dove The Dog?
Markedsverdien for DOVE er $ 10.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOVE?
Den sirkulerende forsyningen av DOVE er 749.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOVE ?
DOVE oppnådde en ATH-pris på 0.00036773 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOVE?
DOVE så en ATL-pris på 0.00001046 USD.
Hva er handelsvolumet til DOVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOVE er -- USD.
Vil DOVE gå høyere i år?
DOVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:13:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.