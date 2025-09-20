Dove The Dog (DOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00036773$ 0.00036773 $ 0.00036773 Laveste pris $ 0.00001046$ 0.00001046 $ 0.00001046 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Dove The Dog (DOVE) sanntidsprisen er $0.00001366. I løpet av de siste 24 timene har DOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOVE er $ 0.00036773, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dove The Dog (DOVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.65K$ 13.65K $ 13.65K Opplagsforsyning 749.43M 749.43M 749.43M Total forsyning 999,900,471.000309 999,900,471.000309 999,900,471.000309

Nåværende markedsverdi på Dove The Dog er $ 10.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOVE er 749.43M, med en total tilgang på 999900471.000309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.65K.