Dot Dot Finance pris i dag

Sanntids Dot Dot Finance (DDD) pris i dag er $ 0.00001909, med en 2.82% endring de siste 24 timene. Nåværende DDD til USD konverteringssats er $ 0.00001909 per DDD.

Dot Dot Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,154.95, med en sirkulerende forsyning på 374.82M DDD. I løpet av de siste 24 timene DDD har den blitt handlet mellom $ 0.00001857(laveste) og $ 0.00001911 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04782957, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001808.

Kortsiktig har DDD beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og -11.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dot Dot Finance (DDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.98K$ 35.98K $ 35.98K Opplagsforsyning 374.82M 374.82M 374.82M Total forsyning 1,885,080,686.948048 1,885,080,686.948048 1,885,080,686.948048

