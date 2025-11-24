Dosa the Demon pris i dag

Sanntids Dosa the Demon (DOSA) pris i dag er $ 0.00038883, med en 10.14% endring de siste 24 timene. Nåværende DOSA til USD konverteringssats er $ 0.00038883 per DOSA.

Dosa the Demon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 384,403, med en sirkulerende forsyning på 980.00M DOSA. I løpet av de siste 24 timene DOSA har den blitt handlet mellom $ 0.00034928(laveste) og $ 0.00039561 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00220213, mens tidenes laveste notering var $ 0.00018326.

Kortsiktig har DOSA beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og +0.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dosa the Demon (DOSA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 384.40K$ 384.40K $ 384.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 384.40K$ 384.40K $ 384.40K Opplagsforsyning 980.00M 980.00M 980.00M Total forsyning 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dosa the Demon er $ 384.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOSA er 980.00M, med en total tilgang på 980000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 384.40K.