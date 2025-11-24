Dorol pris i dag

Sanntids Dorol (DRL) pris i dag er $ 3,858.7, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende DRL til USD konverteringssats er $ 3,858.7 per DRL.

Dorol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 51,545, med en sirkulerende forsyning på 13.36 DRL. I løpet av de siste 24 timene DRL har den blitt handlet mellom $ 3,846.0(laveste) og $ 3,872.12 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,469.59, mens tidenes laveste notering var $ 3,321.49.

Kortsiktig har DRL beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -0.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dorol (DRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.59B$ 38.59B $ 38.59B Opplagsforsyning 13.36 13.36 13.36 Total forsyning 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Nåværende markedsverdi på Dorol er $ 51.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRL er 13.36, med en total tilgang på 9999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.59B.