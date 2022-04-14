Dopex Rebate (RDPX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dopex Rebate (RDPX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dopex Rebate (RDPX) Informasjon rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Offisiell nettside: https://dopex.io Kjøp RDPX nå!

Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dopex Rebate (RDPX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Total forsyning: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Sirkulerende forsyning: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M All-time high: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 All-Time Low: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Nåværende pris: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Lær mer om Dopex Rebate (RDPX) pris

Dopex Rebate (RDPX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dopex Rebate (RDPX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDPX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDPX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDPXs tokenomics, kan du utforske RDPX tokenets livepris!

