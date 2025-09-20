Dopex Rebate (RDPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24 timer lav $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 24 timer høy 24 timer lav $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 24 timer høy $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 All Time High $ 315.58$ 315.58 $ 315.58 Laveste pris $ 0.308974$ 0.308974 $ 0.308974 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.79% Prisendring (7D) +0.18% Prisendring (7D) +0.18%

Dopex Rebate (RDPX) sanntidsprisen er $2.02. I løpet av de siste 24 timene har RDPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.89 og et toppnivå på $ 2.08, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RDPX er $ 315.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.308974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RDPX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Opplagsforsyning 1.36M 1.36M 1.36M Total forsyning 2,101,201.71 2,101,201.71 2,101,201.71

Nåværende markedsverdi på Dopex Rebate er $ 2.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RDPX er 1.36M, med en total tilgang på 2101201.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.24M.