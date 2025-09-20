Dagens Dopex Rebate livepris er 2.02 USD. Spor prisoppdateringer for RDPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RDPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dopex Rebate livepris er 2.02 USD. Spor prisoppdateringer for RDPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RDPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RDPX

RDPX Prisinformasjon

RDPX Offisiell nettside

RDPX tokenomics

RDPX Prisprognose

Dopex Rebate Pris (RDPX)

1 RDPX til USD livepris:

$2.02
$2.02
-2.70%1D
USD
Dopex Rebate (RDPX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:51 (UTC+8)

Dopex Rebate (RDPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.89
$ 1.89
24 timer lav
$ 2.08
$ 2.08
24 timer høy

$ 1.89
$ 1.89

$ 2.08
$ 2.08

$ 315.58
$ 315.58

$ 0.308974
$ 0.308974

--

-2.79%

+0.18%

+0.18%

Dopex Rebate (RDPX) sanntidsprisen er $2.02. I løpet av de siste 24 timene har RDPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.89 og et toppnivå på $ 2.08, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RDPX er $ 315.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.308974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RDPX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) Markedsinformasjon

$ 2.75M
$ 2.75M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M

1.36M
1.36M

2,101,201.71
2,101,201.71

Nåværende markedsverdi på Dopex Rebate er $ 2.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RDPX er 1.36M, med en total tilgang på 2101201.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.24M.

Dopex Rebate (RDPX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dopex Rebate til USD ble $ -0.057994920199073.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dopex Rebate til USD ble $ -0.0022365440.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dopex Rebate til USD ble $ -0.2542161920.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dopex Rebate til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.057994920199073-2.79%
30 dager$ -0.0022365440-0.11%
60 dager$ -0.2542161920-12.58%
90 dager$ 0--

Hva er Dopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

Dopex Rebate (RDPX) Ressurs

Dopex Rebate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dopex Rebate (RDPX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dopex Rebate (RDPX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dopex Rebate.

Sjekk Dopex Rebateprisprognosen nå!

RDPX til lokale valutaer

Dopex Rebate (RDPX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dopex Rebate (RDPX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RDPX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dopex Rebate (RDPX)

Hvor mye er Dopex Rebate (RDPX) verdt i dag?
Live RDPX prisen i USD er 2.02 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RDPX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RDPX til USD er $ 2.02. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dopex Rebate?
Markedsverdien for RDPX er $ 2.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RDPX?
Den sirkulerende forsyningen av RDPX er 1.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRDPX ?
RDPX oppnådde en ATH-pris på 315.58 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RDPX?
RDPX så en ATL-pris på 0.308974 USD.
Hva er handelsvolumet til RDPX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RDPX er -- USD.
Vil RDPX gå høyere i år?
RDPX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RDPX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:51 (UTC+8)

Dopex Rebate (RDPX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

