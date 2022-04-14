Dope World Paper (PAPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dope World Paper (PAPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dope World Paper (PAPER) Informasjon A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Offisiell nettside: https://dopeworld.gg Kjøp PAPER nå!

Dope World Paper (PAPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dope World Paper (PAPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 275.33K $ 275.33K $ 275.33K Total forsyning: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Sirkulerende forsyning: $ 907.73M $ 907.73M $ 907.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 428.70K $ 428.70K $ 428.70K All-time high: $ 0.057268 $ 0.057268 $ 0.057268 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.00030331 $ 0.00030331 $ 0.00030331 Lær mer om Dope World Paper (PAPER) pris

Dope World Paper (PAPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dope World Paper (PAPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAPERs tokenomics, kan du utforske PAPER tokenets livepris!

