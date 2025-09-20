Dope World Paper (PAPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.057268 Laveste pris $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +6.41% Prisendring (7D) +13.30%

Dope World Paper (PAPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAPER er $ 0.057268, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAPER endret seg med -- i løpet av den siste timen, +6.41% over 24 timer og +13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dope World Paper (PAPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 278.75K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 434.02K Opplagsforsyning 907.73M Total forsyning 1,413,375,000.0

Nåværende markedsverdi på Dope World Paper er $ 278.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAPER er 907.73M, med en total tilgang på 1413375000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 434.02K.