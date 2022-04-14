DOODiPALS (DOODI) tokenomics

DOODiPALS (DOODI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DOODiPALS (DOODI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

DOODiPALS (DOODI) Informasjon

Doodipals $DOODI

$DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning.

Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

Offisiell nettside:
https://www.doodipals.com/

DOODiPALS (DOODI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOODiPALS (DOODI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M
Total forsyning:
$ 964.26M
$ 964.26M$ 964.26M
Sirkulerende forsyning:
$ 964.26M
$ 964.26M$ 964.26M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M
All-time high:
$ 0.01697861
$ 0.01697861$ 0.01697861
All-Time Low:
$ 0.00001684
$ 0.00001684$ 0.00001684
Nåværende pris:
$ 0.01591566
$ 0.01591566$ 0.01591566

DOODiPALS (DOODI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DOODiPALS (DOODI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DOODI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DOODI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DOODIs tokenomics, kan du utforske DOODI tokenets livepris!

DOODI prisforutsigelse

Vil du vite hvor DOODI kan være på vei? Vår DOODI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.