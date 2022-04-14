Dony Montana (DOMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dony Montana (DOMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dony Montana (DOMO) Informasjon Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that. Offisiell nettside: https://www.donymontana.com Kjøp DOMO nå!

Dony Montana (DOMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dony Montana (DOMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.29K Total forsyning: $ 935.05M Sirkulerende forsyning: $ 935.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.29K All-time high: $ 0.01257691 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Dony Montana (DOMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dony Montana (DOMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOMOs tokenomics, kan du utforske DOMO tokenets livepris!

