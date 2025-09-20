Dony Montana (DOMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01257691$ 0.01257691 $ 0.01257691 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.90% Prisendring (7D) +15.90%

Dony Montana (DOMO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOMO er $ 0.01257691, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOMO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dony Montana (DOMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.20K$ 18.20K $ 18.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.20K$ 18.20K $ 18.20K Opplagsforsyning 935.05M 935.05M 935.05M Total forsyning 935,047,173.103482 935,047,173.103482 935,047,173.103482

Nåværende markedsverdi på Dony Montana er $ 18.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOMO er 935.05M, med en total tilgang på 935047173.103482. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.20K.