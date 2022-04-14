DONT coin (DONT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DONT coin (DONT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DONT coin (DONT) Informasjon $DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape. Offisiell nettside: https://dont.cash/ Kjøp DONT nå!

DONT coin (DONT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DONT coin (DONT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.55K $ 56.55K $ 56.55K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.55K $ 56.55K $ 56.55K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DONT coin (DONT) pris

DONT coin (DONT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DONT coin (DONT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DONT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DONT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DONTs tokenomics, kan du utforske DONT tokenets livepris!

